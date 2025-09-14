ua en ru
Навроцький підписав резолюцію на перекидання військ НАТО до Польщі

Неділя 14 вересня 2025 18:59
UA EN RU
Навроцький підписав резолюцію на перекидання військ НАТО до Польщі Фото: Кароль Навроцький (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі в рамках операції "Східний страж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Х Бюро національної безпеки Польщі.

Важливо зазначити, що вчора у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня, НАТО розпочало операцію "Східний страж". З огляду на публікацію Бюро, йдеться про перекидання військ у рамках цієї операції.

"Президент... підписав постанову про надання дозволу на перебування на території (Польщі - ред.) збройних сил іноземних держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО - ред.) з метою зміцнення обороноздатності в рамках операції "Східна варта"", - ідеться в публікації.

Також там додали, що резолюція є секретною.

Російські дрони в Польщі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія здійснила комбіновану атаку РФ по Україні, застосувавши дрони і ракети. Безпілотники фіксувалися в різних областях нашої країни, і близько 20 одиниць залетіли в повітряний простір Польщі.

За словами польського прем'єра Дональда Туска, повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів. Унаслідок загрози в небо було піднято бойову авіацію. Відомо, що сили ППО збили 4 дрони, і уламки 16 вже знайшли.

У відповідь на інцидент НАТО активувало статтю 4 Альянсу. Крім цього, у Польщі стартувала операція "Східний страж", у рамках якої союзники по НАТО відправили в країну авіацію. Також відомо, що будуть розгорнуті союзні сили, включно з Данією, Францією, Британією та Німеччиною.

Крім того, вчора агенство Reuters писало, що Польща прискорює військову підготовку населення. Зокрема, десятки тисяч добровольців проходять навчання, а витрати на оборону досягли рекордних 4,7% ВВП, що є найвищим рівнем у НАТО.

Також варто зазначити, що 13 вересня для Польщі теж була загроза застосування дронів. Безпілотники фіксувалися у Волинській області України, через що в небо було піднято польську авіацію. При цьому відомо, що один безпілотник залетів до Румунії і літав там близько 50 хвилин.

