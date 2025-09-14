Навроцький підписав резолюцію на перекидання військ НАТО до Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду на перекидання військ НАТО до Польщі в рамках операції "Східний страж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Х Бюро національної безпеки Польщі.

Важливо зазначити, що вчора у відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня, НАТО розпочало операцію "Східний страж". З огляду на публікацію Бюро, йдеться про перекидання військ у рамках цієї операції. "Президент... підписав постанову про надання дозволу на перебування на території (Польщі - ред.) збройних сил іноземних держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО - ред.) з метою зміцнення обороноздатності в рамках операції "Східна варта"", - ідеться в публікації. Також там додали, що резолюція є секретною.