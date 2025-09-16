ua en ru
Италия не готова к "нападению России или любого сумасшедшего", - министр обороны

Италия, Вторник 16 сентября 2025 16:21
Италия не готова к "нападению России или любого сумасшедшего", - министр обороны Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Италия признает, что не готова к нападению ни со стороны России, ни другого государства, а две последние декады недофинансирования обороны трудно наверстать быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто объяснил, что последние 20 лет Италия не инвестировала достаточно в оборону и эти пробелы "не наверстать за год или два".

"Мы не готовы ни к российскому нападению, ни к нападению другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что наша задача - поставить страну в состояние, позволяющее ей защищаться, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас: я не говорю о Путине, я говорю о ком угодно", - подчеркнул Крозетто.

По Украине Крозетто выразил надежду на активные действия международного сообщества в ближайшие недели.

"При неизменных факторах ситуация может только ухудшиться. Ухудшение ситуации по сравнению с той, которая сложилась сейчас, может привести к драматическим последствиям для всех нас. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы изменить курс, ведущий к обрыву, который, как мне кажется, неудержим и даже ускоряется", - отметил министр.

НАТО усиливает оборону Европы

Напомним, на прошлой неделе два десятка российских дронов проникли в воздушное пространство Польши. Силам ПВО и авиации удалось сбить только четыре из них.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал, что Альянс начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение дронов РФ в Польшу в ночь на 10 сентября.

В воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу.

После этого Чехия перебросила на восток Польши три вертолета с целью укрепить оборону востока НАТО в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что в течение ближайших пяти лет российская армия может совершить нападение на одну из стран-членов НАТО, чтобы проверить прочность альянса.

