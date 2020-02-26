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В Италии подтвердили еще один случай смерти от коронавируса

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 20:30
В Италии подтвердили еще один случай смерти от коронавируса

В Италии количество жертв коронавируса увеличилось до 12

В Италии число жертв в результате заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 26 февраля, это уже 12 жертва коронавируса в стране.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. В стране также зафиксировано 11 смертей.

Кроме того, власти Италии закрыли на карантин десять городов в северном регионе Ломбардия.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.

Добавим, что Главный ситуационный центр при СНБО по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделил группы риска в разрезе возрастной категории.

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