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В Італії підтвердили ще один випадок смерті від коронавіруса

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 20:30
В Італії підтвердили ще один випадок смерті від коронавіруса

В Італії кількість жертв коронавіруса збільшилася до 12

В Італії число жертв в результаті зараження коронавірусом COVID-19 збільшилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За станом на 26 лютого, це вже 12 жертва коронавіруса в країні.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса в Європі зафіксовано в Італії. У країні також зафіксовано 11 смертей.

Крім того, влада Італії закрили на карантин десять міст у північному регіоні Ломбардія.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірус, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.

Додамо, що Головний ситуаційний центр при РНБО за результатами аналізу та моделювання можливого варіанту поширення коронавіруса COVID-2019 в Україні виділив групи ризику в розрізі вікової категорії.

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