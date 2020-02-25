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Коронавирус в Италии: названы города, находящиеся на карантине

Новости » Политика     25.02.2020 - 18:12
Коронавирус в Италии: названы города, находящиеся на карантине
Иллюстративное фото (скриншот видео thetimes co uk)

Города были преобразованы так называемые "красные зоны", которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса

Власти итальянского региона Ломбардия опубликовала список городов и деревень, которые полностью закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, города были преобразованы так называемые "красные зоны", которые были созданы для предотвращения распространения коронавируса.

Таким образом карантин был введен в:

  1. Кодоньо;
  2. Кастильоне-д’Адда;
  3. Казальпустерленго;
  4. Фомбьо;
  5. Малео;
  6. Сомалья;
  7. Бертонико;
  8. Терранова-дей-Пассерини;
  9. Кастельгерундо;
  10. Сан-Фиоран.

При этом отмечается, что въезд и выезд в "красные зоны" под строжайшим запретом. Кроме того, в городах закрыли железнодорожные станции и остановки общественного транспорта.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавирус, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.

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