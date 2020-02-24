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В Италии зафиксировано 229 случаев коронавируса, - посол

Новости » Общество     24.02.2020 - 21:25
В Италии зафиксировано 229 случаев коронавируса, - посол
Фото: Евгений Перелыгин (УНИАН)

Среди инфицированных украинцев нет

В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 19:00 в Италии зафиксировано 229 инфицированных.

"Из них - 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. В посольства или генеральные консульства граждане не обращались. Карантин введен в 11 городках двух провинций Падуя и Лоди", - отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса.

Напомним, в Украине на государственном границе и в аэропортах ужесточат меры за коронавируса в Италии.

В частности, Международный аэропорт "Борисполь" принимает все меры для недопущения распространения коронавируса в Украине. Пассажиров из стран с осложненной эпидемической ситуацией осматривает медик прямо на борту.

Отметим, в результате вспышки коронавируса в Италии был зафиксировали пятый летальный случай.

Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии, - Гончарук В Австрии на границе людей с подозрением на коронавирус будут останавливать для проверки
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