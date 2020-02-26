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В СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом

Новости » Общество     26.02.2020 - 19:39
В СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (facebook com MNS GOV UA)

По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине выделил группы риска в разрезе возрастной категории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО в Facebook.

Как сообщается, по результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

При этом отмечается, что в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

В СНБО назвали группы риска заражения коронавирусомФото: таблица возрастных категорий с рисками заболевания коронавирусом (facebook.com/rnbou)

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине полностью под контролем у служб Министерства внутренних дел Украины в круглосуточном режиме.

Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявлял, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. При этом он отметил, что 2% случаев инфицирования вирусом является смертельным.

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