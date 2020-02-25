ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии назвали причину вспышки коронавируса в стране

Новости » В мире     25.02.2020 - 13:14
В Италии назвали причину вспышки коронавируса в стране
Иллюстративное фото (pixabay)

Конте обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур

Неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает CNN.

В частности, Конте обвинил руководство одной из больниц в несоблюдении процедур, которые предпринимаются в подобных ситуациях.

"Очевидно, что была вспышка, и она распространилась оттуда. Управление больницей было не совсем правильным в соответствии с разумными протоколами, которые рекомендуются в этих случаях, и это, безусловно, способствовало распространению", - сказал он о больнице в северной Италии, где был подтвержден первый случай коронавируса.

По состоянию на 25 февраля, коронавирусом в Италии заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по 3 - в Пьемонте и Риме и еще по 1 - в Больцано и Трентино. Также известно о 7 смертельных случаях.

Также РБК-Украина сообщало, что всего в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19, из которых 2699 были смертельными.

Первый случай коронавируса зафиксировали на юге Италии Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны, где зарегистрировали коронавирус
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь