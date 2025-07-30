"Історія, знята зі стелі": експерт пояснив, навіщо Трамп урізав дедлайн для Путіна

Клочок пояснив, що хоча заяву Трампа про 8 серпня можна назвати "історія, знята зі стелі", реальна причина - Трампу набридло чекати. Побічно це підтвердив Державний департамент США із заявою про те, як варто трактувати дії Трампа.

"Це не те щоб гра в благородство чи щось інше. Він показав своє терпіння, але, як кажуть у Держдепі, що неправильно зрозуміли його терпіння в Кремлі. Ну і в Пекіні в тому числі", - сказав експерт.

Тому тепер, на думку Клочка, буде "гра за вищими ставками". Трамп почне "брати банк", оскільки в нього є багато інструментів впливу, до того ж він формує нові.

"Угода з Європейським Союзом - це також один із козирів, який він буде використовувати. Тому дійсно, справді, ми можемо очікувати рішень від Трампа 8 серпня", - пояснив експерт.

В чому будуть виражені рішення Трампа - питання. Серед інших варіантів, це може бути санкційний пакет проти Китаю, ті самі 100-200% мит. Але Трамп може оголосити, що дає Китаю відстрочку - у пів року, або у три-чотири місяці.

"Це не буде 9 серпня. І вже тоді буде продовжена ця велика геополітична гра. На переговорах буде звучати так - із Китаю, звісно, не з Росією - ми готові будемо зняти ці санкції, якщо ви зупините війну", - резюмував Клочок.