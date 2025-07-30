У Путіна похизувалися "імунітетом до санкцій" після погроз Трампа

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виробила "певний імунітет" до санкцій і готова до нових економічних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.

Він зауважив, що Росія фіксує заяви, які надходять від президента США Дональда Трампа та інших міжнародних представників з цього приводу.

"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій. Наша економіка функціонує під величезною кількістю обмежень. Звичайно, певний імунітет у нас вже вироблений з цього приводу", - зазначив Пєсков.

Ультиматум Трампа для Путіна

Нагадаємо, що раніше цього місяця президент Трамп встановив 50-денний термін для російського диктатора Володимира Путіна. Впродовж цього часу Путін має погодитися і припинити війну проти України.

Якщо ж Кремль не піде на мир, Трамп пригрозив запровадити санкції щодо країн, які купують російську нафту і таким чином фінансують агресивну війну Москви.

Втім, вчора, 29 липня глава Білого дому скоротив термін для мирної домовленості до 10 днів через відсутність прогресу з боку РФ.

Крім того, він попередив, що Росію очікують не лише вторинні тарифи на експорт товарів і послуг до США, але і вторинні санкції.

У відповідь на це, як зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни, чиновники Кремля намагаються змусити президента США відмовитися від десятиденного терміну для завершення війни в Україні та нормалізувати відносини з Москвою.

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