У Кремлі намагаються змусити Трампа відмовитися від свого дедлайну: в ISW назвали мету

Чиновники Кремля намагаються змусити президента США Дональда Трампа відмовитися від десятиденного терміну для завершення війни в Україні та нормалізувати відносини з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що чиновники Кремля рішуче відкинули новий ультиматум президента США Дональда Трампа щодо переговорів з Росією про завершення її війни проти України та підтвердили зацікавленість Москви у продовженні війни.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму англомовному акаунті в X заявив, що Трамп не може диктувати терміни початку мирних переговорів та що переговори завершаться лише тоді, коли Росія досягне усіх своїх воєнних цілей.

Експерти припустили, що, ймовірно, маються на увазі початкові цілі війни: зміна режиму в Україні, зміни у політиці відкритих дверей НАТО та скорочення Збройних сил України до масштабу, який не дозволить армії захистити країну.

В ISW також згадали заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що Росія продовжить війну проти України для захисту власних інтересів, навіть попри оголошений Трампом 28 липня новий дедлайн у 10 або 12 днів.

Пєсков зазначив, що нині спостерігається уповільнення процесу нормалізації російсько-американських відносин. За його словами, Кремль і далі зацікавлений у цій нормалізації, але прогрес вимагатиме "імпульсів" з обох боків.

Речник також заявив, що поточний стан відносин США та Росії ускладнює процес переговорів щодо пролонгації Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО або ж New START).

Зміна орієнтирів

Аналітики нагадали, що раніше Кремль обіцяв стимули, не пов'язані з війною в Україні, щоб домогтися поступок від США: двосторонні переговори з контролю над озброєннями та економічні проєкти.

"Заяви Пєскова про погіршення відносин Росії та США і про новий договір СНО, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Трампа відмовитися від свого терміну заради нормалізації двосторонніх відносин і продовження співпраці", - припускають експерти Інституту.

Водночас, у ISW надалі переконані, що Кремль не зацікавлений у переговорах щодо завершення війни в Україні, і намагається затягнути війну для отримання додаткових переваг на полі бою.