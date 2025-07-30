"История, снятая с потолка": эксперт объяснил, зачем Трамп урезал дедлайн для Путина

Клочок пояснил, что хотя заявление Трампа о 8 августа можно назвать "история, снятая с потолка", реальная причина - Трампу надоело ждать. Косвенно это подтвердил Государственный департамент США с заявлением о том, как стоит трактовать действия Трампа.

"Это не то, чтобы игра в благородство или что-то другое. Он показал свое терпение, но, как говорят в Госдепе, что неправильно поняли его терпение в Кремле. Ну и в Пекине, в том числе", - сказал эксперт.

Поэтому теперь, по мнению Клочко, будет "игра по более высоким ставкам". Трамп начнет "брать банк", поскольку у него есть много инструментов влияния, к тому же он формирует новые.

"Соглашение с Европейским Союзом - это также один из козырей, который он будет использовать. Поэтому действительно, действительно, мы можем ожидать решений от Трампа 8 августа", - пояснил эксперт.

В чем будут выражены решения Трампа - вопрос. Среди других вариантов, это может быть санкционный пакет против Китая, те же 100-200% пошлин. Но Трамп может объявить, что дает Китаю отсрочку - в полгода, или в три-четыре месяца.

"Это не будет 9 августа. И уже тогда будет продолжена эта большая геополитическая игра. На переговорах будет звучать так - с Китая, конечно, не с Россией - мы готовы будем снять эти санкции, если вы остановите войну", - резюмировал Клочок.