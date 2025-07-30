"История, снятая с потолка": эксперт объяснил, зачем Трамп урезал дедлайн для Путина

Президент США Дональд Трамп так урезал сроки дедлайна для российского диктатора Владимира Путина, поскольку ему надоело ждать. Теперь президент США, используя карточную терминологию, начал "играть банк".
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
Клочок пояснил, что хотя заявление Трампа о 8 августа можно назвать "история, снятая с потолка", реальная причина - Трампу надоело ждать. Косвенно это подтвердил Государственный департамент США с заявлением о том, как стоит трактовать действия Трампа.
"Это не то, чтобы игра в благородство или что-то другое. Он показал свое терпение, но, как говорят в Госдепе, что неправильно поняли его терпение в Кремле. Ну и в Пекине, в том числе", - сказал эксперт.
Поэтому теперь, по мнению Клочко, будет "игра по более высоким ставкам". Трамп начнет "брать банк", поскольку у него есть много инструментов влияния, к тому же он формирует новые.
"Соглашение с Европейским Союзом - это также один из козырей, который он будет использовать. Поэтому действительно, действительно, мы можем ожидать решений от Трампа 8 августа", - пояснил эксперт.
В чем будут выражены решения Трампа - вопрос. Среди других вариантов, это может быть санкционный пакет против Китая, те же 100-200% пошлин. Но Трамп может объявить, что дает Китаю отсрочку - в полгода, или в три-четыре месяца.
"Это не будет 9 августа. И уже тогда будет продолжена эта большая геополитическая игра. На переговорах будет звучать так - с Китая, конечно, не с Россией - мы готовы будем снять эти санкции, если вы остановите войну", - резюмировал Клочок.
Тем временем Трамп уже пообещал ввести пошлины против Индии. Одна из причин - ее торговля с Россией. Трамп объявил, что Индия с 1 августа будет платить 25%-ную пошлину на товары, плюс "штрафные" за торговлю с россиянами. Добавим, что Индия уже заявила о готовности отказаться от российской нефти в случае санкций Вашингтона.
Кроме этого, Министерство финансов США предупредило Китай, второго крупного покупателя российской нефти, о неизбежном наказании. Скотт Бессент посмеялся над китайскими заявлениями о том, что торговля с РФ является "суверенным правом" Пекина, отметив, что в этом случае пусть Китай платит 100%-ные пошлины и не жалуется.
Еще 14 июля Трамп заявил, что дает России 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Но уже 29 июля американский лидер неожиданно для всех заявил, что дедлайн для Кремля сокращается до 10 дней. По его словам, причин ждать больше нет, поскольку ответ России на его ультиматум уже очевиден.
В Кремле заявление Трампа вызвало плохо скрываемую панику: там сразу начали заявлять, что продолжат войну, несмотря на все ультиматумы президента США. В то же время в Кремле начали пытаться шантажировать США, намекая на нежелание продлить договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-3).