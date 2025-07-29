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Трамп дав Путіну 10 днів на перемир'я з Україною

Вівторок 29 липня 2025 20:56
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Трамп дав Путіну 10 днів на перемир'я з Україною Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має 10 днів для того, щоб укласти мирну угоду з Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Трампу нагадали його слова про те, що він обіцяв змінити терміни щодо того, коли Росія має почати перемир'я з Україною. Зокрема про те, що президент США говорив про скорочення дедлайну на 10-12 днів.

"10 днів від сьогодні", - заявив Трамп.

Далі він сказав, що США введуть мита та інші заходи. Однак він не впевнений, що це вплине на Росію, адже очевидно, вона хоче продовжувати війну.

"Але ми введемо мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо", - сказав Трамп.

Ультиматум Трампа в 50 днів

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив РФ новими санкціями, якщо Путін не погодиться припинити війну проти України. Спочатку він Москві 50 днів на ухвалення відповідного рішення.

Але вже вчора Трамп заявив, що вирішив змінити умови свого ультиматуму щодо введення значних тарифів для Путіна.

Пізніше він уточнив, що у глави Кремля залишилося 10-12 днів, також Трамп повідомляв, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

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