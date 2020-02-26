В Иране возросло количество смертей от коронавируса

Власти Ирана подтвердили еще 4 смертельных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Таким образом, количество жертв китайского вируса в Иране возросло до 19 человек.

Всего в стране инфицировались 139 человек. В частности, только за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случаев заражения. Больше всего от вируса пострадали города Кум и Гилан.

Ранее коронавирусом в Иране заразились заместитель министра здравоохранения и депутат иранского парламента. У обоих тест на коронавирус дал положительные результаты.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Иран может утаивать от мировой общественности крайне важную информацию о распространении коронавируса в стране. По его словам, Иран по количеству смертельных исходов от коронавируса - на втором месте после Китая.

Также РБК-Украина сообщало, что вчера о первых случаях коронавируса заявили в Швейцарии, Австрии, Румынии, Хорватии и Алжире, а также испанском Мадриде.