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В Иране депутат парламента заразился коронавирусом

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 18:42
В Иране депутат парламента заразился коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Садеки не надеется на выздоровление

Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки заявил, что он заражен новым типом коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По словам депутата, он не питает особой надежды на то, что сможет выжить.

“Тест на коронавирус оказался положительным”, - написал он.

Напомним, власти Ирана официально подтвердили 16 смертей в результате вспышки коронавируса в стране. Как отметили в местном Минздраве, в четверг зафиксировали две новые смерти от коронавируса, а также 35 новых случаев заболевания. На данный момент по всей стране инфицирование коронавирусом подтверждено у 95 человек.

При этом местные СМИ обвиняют местные власти в сокрытии реальной информации о количество жертв от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Иране 50 человек умерли от нового вируса. Все смертельные случаи якобы были зафиксированы в городе Кум. По официальным данным иранских властей количество жертв нового вируса, по состоянию на 24 февраля, составляло 12 человек.

Как сообщало РБК-Украина, президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. Он назвал новый коронавирус не опаснее гриппа.

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