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Помпео обвинил Иран в недостаточной информации о вспышке коронавируса

Новости » Общество     25.02.2020 - 18:37
Помпео обвинил Иран в недостаточной информации о вспышке коронавируса
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Иран по количеству смертельных исходов от коронавируса - на втором месте после Китая

Иран может утаивать от мировой общественности крайне важную информацию по распространению коронавируса в стране. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает AP.

По словам Помпео, США сильно обеспокоены информацией, свидетельствующей о том, что иранский режим может скрыть крайне важные подробности по вспышке коронавируса на территории страны.

Он также отметил, что Иран по количеству смертельных исходов от коронавируса - на втором месте после Китая.

Напомним, власти Ирана официально подтвердили 16 смертей в результате вспышки коронавируса в стране.

При этом местные СМИ обвиняют местные власти в сокрытии реальной информации о количество жертв от коронавируса. Ранее сообщалось, что в Иране 50 человек умерли от нового вируса. Все смертельные случаи якобы были зафиксированы в городе Кум. По официальным данным иранских властей количество жертв нового вируса, по состоянию на 24 февраля, составляло 12 человек.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал жителей страны не бояться коронавируса и выразил надежду на скорую победу над ним. Он назвал новый коронавирус не опаснее гриппа.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Иран в связи с распространением коронавируса.

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