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В Минздраве Ирана заразились коронавирусом

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 13:50
В Минздраве Ирана заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

Коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана

Замминистра здравоохранения Ирана оказался инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает издание IRNA.

Отметим, по состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Напомним, в Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой.

Вчера временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации собиралась на экстренное совещание. На заседании приняли решение госпитализировать этого мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Кроме того, сегодня самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.

Отметим, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.

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