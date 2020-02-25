В Минздраве Ирана заразились коронавирусом

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Коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана

Замминистра здравоохранения Ирана оказался инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает издание IRNA.

Отметим, по состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Напомним, в Закарпатской областной государственной администрации рассказали, что местного жителя, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, поместили в изолятор вместе с женой.

Вчера временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации собиралась на экстренное совещание. На заседании приняли решение госпитализировать этого мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Кроме того, сегодня самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса.

Отметим, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.