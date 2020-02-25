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В Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 14:42
В Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса
Иллюстративное фото (freepik2)

Два жителя Инсбрука заразились после посещения итальянской Ломбардии

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Австрии. Об этом заявил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает Kurier.

По его словам, у двух человек подтвердились подозрения на коронавирус. На данный момент они с высокой температурой находятся в одной из больниц Инсбрука.

Также сообщается, что зараженные молодые люди недавно вернулись из итальянского региона Ломбардия. Отметим, именно в этом регионе зафиксирована самая большая вспышка коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил о первом случае коронавируса в стране. Мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе, ранее он посещал итальянский Милан.

До этого Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией, которое было приостановлено из-за коронавируса. Канцлер Себастиан Курц заявлял, что людей с подозрением на заражение коронавирусом будут задерживать и проверять. При этом Европейский союз не принимал решения о закрытии границ из-за коронавируса в Италии.

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