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В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 20:24
В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Инфицированный вернулся в Румынию три недели назад из Италии

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. На данный момент он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

"Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами", - говорится в сообщении.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

Как сообщало РБК-Украина, власти Швейцарии подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.

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