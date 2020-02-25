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Коронавирус подтвердили еще в одной европейской стране

Новости » В мире     25.02.2020 - 14:10
Коронавирус подтвердили еще в одной европейской стране
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Инфицировался житель Загреба, ранее побывавший в Милане

В Хорватии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание dnevnik.hr.

Сообщается, что мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее заболевший посещал Милан.

Отметим, это уже 10 страна Европейского союза, в которой проявился китайский коронавирус.

Больше всего инфицированных зафиксировано в Италии - 282 человека. Также 16 случаев произошло в Германии, 12 - во Франции, 9 - в Великобритании, по 2 - в России и Испании, и еще по 1 - в Бельгии, Финляндии и Швеции.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц в северном регионе страны в несоблюдении процедур, которые предпринимаются в подобных ситуациях. По его словам, это способствовало распространению коронавируса на остальные территории Италии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе. В частности, ко всем приехавшим в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные прилетевшим из стран, в которых подтвердили коронавирус.

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