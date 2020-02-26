ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Иране возросло количество смертей от коронавируса

Новости » В мире     26.02.2020 - 13:18
В Иране возросло количество смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

От коронавируса умерли 19 человек

Власти Ирана подтвердили еще 4 смертельных случая от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Таким образом, количество жертв китайского вируса в Иране возросло до 19 человек.

Всего в стране инфицировались 139 человек. В частности, только за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случаев заражения. Больше всего от вируса пострадали города Кум и Гилан.

Ранее коронавирусом в Иране заразились заместитель министра здравоохранения и депутат иранского парламента. У обоих тест на коронавирус дал положительные результаты.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Иран может утаивать от мировой общественности крайне важную информацию о распространении коронавируса в стране. По его словам, Иран по количеству смертельных исходов от коронавируса - на втором месте после Китая.

Также РБК-Украина сообщало, что вчера о первых случаях коронавируса заявили в Швейцарии, Австрии, Румынии, Хорватии и Алжире, а также испанском Мадриде.

В ВОЗ заявили о неготовности мира к распространению коронавируса В США назвали срок готовности вакцины от коронавируса
Новости Украины ИранКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь