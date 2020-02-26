В Ірані зросла кількість смертей від коронавіруса

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Від коронавірусу померли 19 осіб

Влада Ірану підтвердила ще 4 смертельних випадки від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Таким чином, кількість жертв китайського вірусу в Ірані зросла до 19 осіб.

Всього в країні інфікувалися 139 людей. Зокрема, тільки за останню добу було зареєстровано 44 нових випадків зараження. Найбільше від вірусу постраждали міста Кум і Гілан.

Раніше коронавірусом в Ірані заразилися заступник міністра охорони здоров'я та депутат іранського парламенту. У обох тест на коронавірус дав позитивні результати.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Іран може приховувати від світової громадськості вкрай важливу інформацію щодо поширення коронавірусу в країні. За його словами, Іран за кількістю смертельних випадків від коронавірусу - на другому місці після Китаю.

Також РБК-Україна повідомляло, що вчора про перші випадки коронавірусу заявили в Швейцарії, Австрії, Румунії, Хорватії та Алжирі, а також іспанському Мадриді.