Іран запустив по ОАЕ російські дрони? У Дубаї знайшли уламки "Герані-2": фото і відео

В Дубаї знайшли уламки "Герані-2"

Фрагменти безпілотного літального апарату з характерним маркуванням "Герань-2" були виявлені поблизу стратегічно важливого порту Джебель-Алі.

За попередніми даними, дрон був збитий системою ППО ОАЕ під час відбиття масштабної атаки, що триває в рамках поточної ескалації на Близькому Сході.

Іран запустив по ОАЕ дрони "Герань-2" (фото: Telegram-канал "Русские в ОАЭ")

Останніми днями ОАЕ зазнали безпрецедентної повітряної атаки: офіційні джерела підтверджують перехоплення сотень ракет та безпілотників.

Уламки ворожих цілей впали прямо у житлових кварталах Дубая, пошкодивши будинки, готелі та десятки приватних авто. Один з дронів спричинив пожежу біля консульства США.

Через масштабні атаки влада ОАЕ розглядає можливість завдання удару у відповідь по території Ірану.

Росіяни в паніці: іронія долі

Ситуація з дроном "Герань-2" набула особливого резонансу через значну кількість громадян РФ, які обрали Дубай як "тиху гавань" після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тепер росіяни змушені ховатися в укриттях від тих самих дронів, виробництво яких РФ локалізувала на своїй території (завод в Алабузі) під іранською ліцензією.

"Прикиньте знахідка... Біля порту Джебель-Алі. Якимсь вітром "Герань-2" у Дубаї занесло... О***ти. Це виходить, був шанс від свого ж дрона забаранитися? Прикол, звичайно", - написав один з росіянів, який поширив кадри збитого російського безпілотника у Telegram-каналі "Русские в ОАЭ".

"Герань-2": що це за дрон

"Герань-2" є російським маркуванням іранського дрона-камікадзе Shahed-136. До 2026 року апарат пройшов глибоку модернізацію на потужностях в Алабузі (Татарстан), ставши значно складнішим за іранський прототип.

Росіяни збільшили бойову частину дрона до 90 кг, замінивши стандартні заряди на термобаричні та запалювальні.

Завдяки завадостійким антенам безпілотник здатен ігнорувати засоби РЕБ, а новітні модифікації отримали відеокамери та 4G-модеми для корекції польоту через SIM-карти локальних операторів. Собівартість таких дронів сягає від 30 до 50 тис. доларів.

Росія регулярно атакує Україну дронами "Герань-2" (фото: Вікіпедія)

Виявлення уламків саме з маркуванням "Герань-2" може свідчити про глибоку інтеграцію військових потужностей Тегерана та Москви.

Ймовірно, Іран використовує для атак на ОАЕ дрони з тих самих партій, що призначалися для РФ, або ж країни мають спільні логістичні ланцюжки навіть сьогодні.