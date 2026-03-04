Дрон біля консульства США в Дубаї: влада зробила заяву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію кореспондента Білого дому Кейлі Мейєр у мережі Х.

Що сталося біля консульства

У Дубаї зафіксовано інцидент, пов'язаний із безпілотником, поблизу консульства США. Унаслідок події виникла пожежа. Інформацію підтвердили у пресслужбі Дубая.

За даними місцевої влади, вогонь було оперативно взято під контроль. Ситуація не призвела до масштабних наслідків.

Реакція екстрених служб

В офіційному повідомленні йдеться: "Влада Дубая підтвердила, що пожежу, яка виникла внаслідок інциденту з дроном поблизу консульства США, успішно локалізували. Екстрені служби знову відреагували. Про постраждалих не з'явилося".

Екстрені служби прибули на місце одразу після сигналу та провели необхідні заходи для ліквідації загоряння. Станом на зараз інформації про постраждалих немає.

Обставини інциденту уточнюються.