ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Дуже важко морально". MamaRika пояснила, чому не може виїхати з сином з Дубаю

Вівторок 03 березня 2026 20:04
UA EN RU
"Дуже важко морально". MamaRika пояснила, чому не може виїхати з сином з Дубаю MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська співачка MamaRika, яка разом з сином Давідом перебуває на відпочинку в Дубаї, зізналася, що їхня поїздка перетворилася на справжнє випробування. Вона пояснила, чому досі не залишила ОАЕ на тлі військового загострення.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на сториз в Instagram MamaRika.

Більше цікавого: Як блогерка Алхім прокоментувала вибухи в Дубаї

Що сказала MamaRika про виїзд з Дубаю

У розмовних сториз співачка емоційно поділилася пережитим і пояснила, що останні дні стали для неї надзвичайно важкими - як фізично, так і морально.

Через ескалацію в регіоні вона застрягла за кордоном і паралельно зі складною безпековою ситуацією ще й разом з дитиною підхопила кишкову інфекцію.

"Як ви зрозуміли, ми тут сильно застрягли. До всього ще й отруїлися з Давідіком. Я вже майже відійшла, а малеча тільки відходить. Нас вже хотіли класти в лікарню, бо якась там кишкова інфекція. Нас полоскало дуже жорстко всі ці три дні. Паралельно з цими подіями ми ще боролися з вірусом", - розповіла вона.


За словами MamaRika, госпіталізації вдалося уникнути. Вона зазначила, що допомогла аптечка, яку завбачливо взяла із собою, а також звернення до швидкої допомоги.

"Дуже важко морально. Навіть не через вибухи, бо українців важко цим налякати, а через те, що ми в іншій країні. Я не розумію, як тут це працює, знаю, що є ППО і так далі, але вдома є вдома. Там відчуваєш себе безпечніше", - зізналася артистка.

Окремо співачка прокоментувала поради підписників залишити ОАЕ через кордон із Оманом. За її словами, такий варіант наразі практично нереальний.

"В мене величезна команда людей сидить і намагається нас звідси витягнути. Вже почали з'являтися якісь варіанти вильотів. Ми постійно 24/7 моніторимо. Але нас п'ятеро - троє дорослих і двоє дітей, 100 чемоданів. Пішки перелазити кордон і жити в аеропорту, чекати найближчий рейс з маленькими дітьми - надскладний варіант", - зауважила вона.

Натомість, за словами зірки, вони намагаються шукати варіанти вильоту через Європу. MamaRika також зізналася, що хвилюється, чи встигне повернутися в Україну вчасно, адже попереду в неї заплановані концерти.


Що відомо про непросту відпустку MamaRika

Нагадаємо, 28 лютого в Дубаї та Абу-Дабі пролунали гучні вибухи на тлі протистояння між Ізраїлем, США та Іраном. Остання країна у відповідь завдала низку ударів по регіонам розміщення американських військових баз на Близькому Сході.

В цей час у Дубаї перебувала MamaRika разом з сином. Співачка раніше зізналася, що прагнула провести час у мирі та спокої, але вибухи наздогнали й тут.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Дубай Новини шоу-бізнесу MamaRika Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою