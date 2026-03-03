"Дуже важко морально". MamaRika пояснила, чому не може виїхати з сином з Дубаю

Українська співачка MamaRika, яка разом з сином Давідом перебуває на відпочинку в Дубаї, зізналася, що їхня поїздка перетворилася на справжнє випробування. Вона пояснила, чому досі не залишила ОАЕ на тлі військового загострення.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на сториз в Instagram MamaRika.

Що сказала MamaRika про виїзд з Дубаю

У розмовних сториз співачка емоційно поділилася пережитим і пояснила, що останні дні стали для неї надзвичайно важкими - як фізично, так і морально.

Через ескалацію в регіоні вона застрягла за кордоном і паралельно зі складною безпековою ситуацією ще й разом з дитиною підхопила кишкову інфекцію.

"Як ви зрозуміли, ми тут сильно застрягли. До всього ще й отруїлися з Давідіком. Я вже майже відійшла, а малеча тільки відходить. Нас вже хотіли класти в лікарню, бо якась там кишкова інфекція. Нас полоскало дуже жорстко всі ці три дні. Паралельно з цими подіями ми ще боролися з вірусом", - розповіла вона.



За словами MamaRika, госпіталізації вдалося уникнути. Вона зазначила, що допомогла аптечка, яку завбачливо взяла із собою, а також звернення до швидкої допомоги.

"Дуже важко морально. Навіть не через вибухи, бо українців важко цим налякати, а через те, що ми в іншій країні. Я не розумію, як тут це працює, знаю, що є ППО і так далі, але вдома є вдома. Там відчуваєш себе безпечніше", - зізналася артистка.

Окремо співачка прокоментувала поради підписників залишити ОАЕ через кордон із Оманом. За її словами, такий варіант наразі практично нереальний.

"В мене величезна команда людей сидить і намагається нас звідси витягнути. Вже почали з'являтися якісь варіанти вильотів. Ми постійно 24/7 моніторимо. Але нас п'ятеро - троє дорослих і двоє дітей, 100 чемоданів. Пішки перелазити кордон і жити в аеропорту, чекати найближчий рейс з маленькими дітьми - надскладний варіант", - зауважила вона.

Натомість, за словами зірки, вони намагаються шукати варіанти вильоту через Європу. MamaRika також зізналася, що хвилюється, чи встигне повернутися в Україну вчасно, адже попереду в неї заплановані концерти.



Що відомо про непросту відпустку MamaRika

Нагадаємо, 28 лютого в Дубаї та Абу-Дабі пролунали гучні вибухи на тлі протистояння між Ізраїлем, США та Іраном. Остання країна у відповідь завдала низку ударів по регіонам розміщення американських військових баз на Близькому Сході.

В цей час у Дубаї перебувала MamaRika разом з сином. Співачка раніше зізналася, що прагнула провести час у мирі та спокої, але вибухи наздогнали й тут.