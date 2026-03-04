Иран запустил по ОАЭ российские дроны? В Дубае нашли обломки "Герани-2": фото и видео

В Дубае нашли обломки "Герани-2"

Фрагменты беспилотного летательного аппарата с характерной маркировкой "Герань-2" были обнаружены вблизи стратегически важного порта Джебель-Али.

По предварительным данным, дрон был сбит системой ПВО ОАЭ во время отражения масштабной атаки, продолжающейся в рамках текущей эскалации на Ближнем Востоке.

Иран запустил по ОАЭ дроны "Герань-2" (фото: Telegram-канал "Русские в ОАЭ")

В последние дни ОАЭ подверглись беспрецедентной воздушной атаке: официальные источники подтверждают перехват сотен ракет и беспилотников.

Обломки вражеских целей упали прямо в жилых кварталах Дубая, повредив дома, гостиницы и десятки частных авто. Один из дронов вызвал пожар возле консульства США.

Из-за масштабных атак власти ОАЭ рассматривают возможность нанесения ответного удара по территории Ирана.

Россияне в панике: ирония судьбы

Ситуация с дроном "Герань-2" приобрела особый резонанс из-за значительного количества граждан РФ, которые выбрали Дубай как "тихую гавань" после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Теперь россияне вынуждены прятаться в укрытиях от тех самых дронов, производство которых РФ локализовала на своей территории (завод в Алабуге) под иранской лицензией.

"Прикиньте находка... Возле порта Джебель-Али. Каким-то ветром "Герань-2" в Дубай занесло... О***еть. Это получается, был шанс от своего же дрона забараниться? Прикол, конечно", - написал один из россиян, который распространил кадры сбитого российского беспилотника в Telegram-канале "Русские в ОАЭ".

"Герань-2": что это за дрон

"Герань-2" является российской маркировкой иранского дрона-камикадзе Shahed-136. К 2026 году аппарат прошел глубокую модернизацию на мощностях в Алабуге (Татарстан), став значительно сложнее иранского прототипа.

Россияне увеличили боевую часть дрона до 90 кг, заменив стандартные заряды на термобарические и зажигательные.

Благодаря помехоустойчивым антеннам беспилотник способен игнорировать средства РЭБ, а новейшие модификации получили видеокамеры и 4G-модемы для коррекции полета через SIM-карты локальных операторов. Себестоимость таких дронов достигает от 30 до 50 тыс. долларов.

Россия регулярно атакует Украину дронами "Герань-2" (фото: Википедия)

Обнаружение обломков именно с маркировкой "Герань-2" может свидетельствовать о глубокой интеграции военных мощностей Тегерана и Москвы.

Вероятно, Иран использует для атак на ОАЭ дроны из тех же партий, которые предназначались для РФ, или же страны имеют общие логистические цепочки даже сегодня.