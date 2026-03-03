ua en ru
"Працюватимуть команди": Зеленський домовився з ОАЕ про захист від ударів Ірану

Вівторок 03 березня 2026 13:56
UA EN RU
"Працюватимуть команди": Зеленський домовився з ОАЕ про захист від ударів Ірану Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Читайте також: "Скоро всі побачать": Трамп обіцяє помститися за удар по посольству США в Ер-Ріяді

"Я висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану", - зазначив Зеленський.

У заяві з посиланням на слова президента ОАЕ йдеться, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а й по будинках, молах і навіть мечетях.

"Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя - це спільний пріоритет для всіх у світі", - підкреслив Зеленський.

Операція США проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року Ізраїль і США нанесли серію ударів по Ірану. Майже через добу після операції президент США Дональд Трамп сказав, що причиною його рішення став провал останніх переговорів щодо нової ядерної угоди.

У відповідь Тегеран почав масовану атаку із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Ізраїлю і союзників США, де розташовані військові бази Пентагону. Серед таких країн - Катар, Бахрейн, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.

Станом на 3 березня бойові дії тривають. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що США ще не почали сильно бити й "велика хвиля" атак настане незабаром.

Джерела CNN повідомили, що США готуються до посилення атак по Ірану в найближчі 24 години. За оцінками Вашингтона, оборона Ірану ослабла, тому тепер можна переходити до наступного етапу - знищення ракетного виробництва, дронів і військово-морського флоту.

Вчора, 2 березня, під атакою опинилося посольство США в Кувейті. Після серії іранських ударів над будівлею дипмісії здійнявся стовп чорного диму.

Сьогодні Трамп заявив, що "скоро всі побачать, якою буде відповідь" на напад на посольство США в Ер-Ріяді та вбивство американських військовослужбовців під час протистояння з Іраном.

