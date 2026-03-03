Чим вигідна Путіну війна на Близькому Сході: є три причини
Війна на Близькому Сході вигідна Путіну. Поки США б'ють по Ірану, Росія непомітно отримує переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Forbes.
Читайте також: "Можемо вічно воювати": Трамп заявив про майже безмежні запаси зброї у США
Москва обрала тактику "стратегічного підстрахування" - тримати контакт з усіма сторонами, але не втручатися. Вона публічно висловила Ірану підтримку, але реальної допомоги не надала. Є три переваги, через які вона тримається осторонь і спостерігає.
Нафта дорожчає - Росія заробляє
Перша і найочевидніша вигода - ціни на нафту.
Понад 20% світового експорту нафти й газу проходить через Ормузьку протоку. Після початку бойових дій Іран наказав суднам розвернутися і погрожує атакувати кожне з них. Якщо протока остаточно закриється, ринки відреагують різким стрибком цін.
Для Росії це критично: нафта й газ дають 45% федерального бюджету. Дорожча нафта - більше грошей на війну проти України.
Зброя на продаж
Друга вигода - торгівля зброєю.
Ще під час активної фази бойових дій Іран домовився купити у Росії 500 пускових установок "Верба" та 2500 ракет "земля-повітря". Росія є головним постачальником зброї до Ірану з 1979 року - третина всього іранського імпорту озброєнь іде саме звідти. Кожен продаж - це додаткові доходи для Кремля.
США витрачають боєприпаси не на Україну
Третя вигода - виснаження американських запасів.
Бойові дії проти Ірану потребують великих витрат ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і ракет APKWS, якими США збивають і російські дрони Shahed. Що більше їх витрачено на Близькому Сході, то менше залишається для України.
Що відбувається в регіоні з 28 лютого
28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об'єктах іранського режиму. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.
Через бойові дії та взаємні атаки судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.
Як повідомляє РБК-Україна, за даними американського Центрального командування, Ормузька протока досі не закрита - Іран її не мінує та не патрулює постійно. Водночас судна вже самостійно почали оминати цей маршрут.
Іранські атаки на енергетичні об'єкти Близького Сходу спровокували найбільше зростання цін на природний газ з 2022 року. Квітневі ф'ючерси на газ у Європі підскочили на 46% - до 46,55 євро за МВт-год.
Аналітики підрахували: якщо протока буде заблокована впродовж місяця, ціни на газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі. Катар та Саудівська Аравія вже зупинили частину виробництва палива.