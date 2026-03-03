Чим вигідна Путіну війна на Близькому Сході: є три причини

Війна на Близькому Сході вигідна Путіну. Поки США б'ють по Ірану, Росія непомітно отримує переваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Forbes .

Москва обрала тактику "стратегічного підстрахування" - тримати контакт з усіма сторонами, але не втручатися. Вона публічно висловила Ірану підтримку, але реальної допомоги не надала. Є три переваги, через які вона тримається осторонь і спостерігає.

Нафта дорожчає - Росія заробляє

Перша і найочевидніша вигода - ціни на нафту.

Понад 20% світового експорту нафти й газу проходить через Ормузьку протоку. Після початку бойових дій Іран наказав суднам розвернутися і погрожує атакувати кожне з них. Якщо протока остаточно закриється, ринки відреагують різким стрибком цін.

Для Росії це критично: нафта й газ дають 45% федерального бюджету. Дорожча нафта - більше грошей на війну проти України.

Зброя на продаж

Друга вигода - торгівля зброєю.

Ще під час активної фази бойових дій Іран домовився купити у Росії 500 пускових установок "Верба" та 2500 ракет "земля-повітря". Росія є головним постачальником зброї до Ірану з 1979 року - третина всього іранського імпорту озброєнь іде саме звідти. Кожен продаж - це додаткові доходи для Кремля.

США витрачають боєприпаси не на Україну

Третя вигода - виснаження американських запасів.

Бойові дії проти Ірану потребують великих витрат ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і ракет APKWS, якими США збивають і російські дрони Shahed. Що більше їх витрачено на Близькому Сході, то менше залишається для України.

Що відбувається в регіоні з 28 лютого

28 лютого США та Ізраїль завдали спільних ударів по об'єктах іранського режиму. Після цього Іран атакував американські бази у Кувейті, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Йорданії.

Через бойові дії та взаємні атаки судноплавство в регіоні фактично зупинилося - обсяги впали на 75%. Власники танкерів просто не ризикують виходити в море.