ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Постраждали більше, ніж Ізраїль. ОАЕ розглядають удар по Ірану, - Axios

Абу-Дабі, Вівторок 03 березня 2026 22:42
UA EN RU
Постраждали більше, ніж Ізраїль. ОАЕ розглядають удар по Ірану, - Axios Ілюстративне фото: ОАЕ можуть вдарити по Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових дій проти Ірану, щоб зупинити ракетні та безпілотні атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: "Будуть працювати команди": Зеленський домовився з ОАЕ про захист від ударів Ірану

"ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів проти Ірану. Хоча вони жодним чином не брали участі у війні, вони все ж зазнали 800 обстрілів", - сказало виданню джерело, ознайомлене з обговореннями еміратської влади.

За його словами, в ОАЕ вважають, що жодна країна у світі не стала б ігнорувати "оцінку своєї оборонної позиції" за таких обставин.

Axios звертає увагу, що від початку війни ОАЕ зазнали найбільшої кількості атак з боку Ірану. Територію Еміратів атакували навіть частіше, ніж Ізраїль.

Міністерство оборони ОАЕ сьогодні, 3 березня, заявило, що Іран запустив по країні 186 балістичних ракет - 172 було перехоплено, 13 упали в море і одна впала на території Еміратів.

Крім того, було виявлено 812 безпілотників, з яких 755 було перехоплено, а 57 досягли цілей на території країни. Загинули троє іноземних громадян, близько 70 дістали поранення.

"ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію і вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і жителів", - додали у відомстві.

ОАЕ хочуть завершення війни

Нагадаємо, вчора, 2 березня, Bloomberg писало, що загострення війни США та Ізраїлю проти Ірану на початку березня 2026 року стало "кошмарним сценарієм" для країн Перської затоки, таких як Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія.

За даними джерел видання, Катар і ОАЕ почали лобіювання серед союзників, щоб переконати адміністрацію Дональда Трампа знайти швидкий "шлях до виходу" з конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Об'єднані Арабські Емірати Ізраїль Іран Ракети Дрони
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою