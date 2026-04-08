UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран заблокував Ормузьку протоку після масованого удару Ізраїлю по Лівану

21:30 08.04.2026 Ср
2 хв
Тегеран офіційно оголосив свою позицію щодо ударів по Лівану
aimg Сергій Козачук
Фото: Іран зупинив судноплавство через Ормузьку протоку (Getty Images)

Іран зупинив судноплавство через Ормузьку протоку у відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об'єктах у Лівані.

Блокада Ормузької протоки

За даними ЗМІ, хоча раніше того ж дня два нафтові танкери змогли пройти протокою з дозволу Тегерана, наразі рух суден повністю припинено.

Це рішення іранської сторони ставить під загрозу нещодавню угоду про припинення вогню між Іраном та США, за якою судноплавство в регіоні мало відновитися для стабілізації світових цін на енергоносії.

Командувач аерокосмічних сил КВІР генерал Сейєд Маджид Мусаві наголосив на нерозривному зв'язку між країнами.

"Агресія проти Лівану 0 це агресія проти Ірану», - заявив він, попередивши про підготовку "жорсткої відповіді".

Масштабний удар по Лівану

Ізраїльські військові здійснили те, що вони називають найбільшим скоординованим ударом у поточній війні. Протягом лише 10 хвилин було уражено понад 100 цілей угруповання "Хезболла" в Бейруті, на півдні Лівану та у долині Бекаа.

За даними ліванського Міністерства охорони здоров'я, внаслідок атаки загинули щонайменше 112 людей, ще 837 отримали поранення.

Представники ЦАХАЛ стверджують, що атакували командні центри та ракетні установки, звинувачуючи бойовиків у використанні цивільного населення як живого щита.

Своєю чергою у "Хезболлі" зазначили, що дають посередникам шанс забезпечити припинення вогню, проте не вважають себе зобов'язаними дотримуватися домовленостей, оскільки Ізраїль продовжує атаки.

Крихке перемир'я між Іраном та США

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. До цієї угоди приєднався й Ізраїль, а за 14 днів сторони планували остаточно фіксувати мирні домовленості.

Проте режим припинення вогню фактично не запрацював - вже за кілька годин стало відомо, що Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. Зокрема, під атакою опинилися не лише території обох країн, а й інші держави Близького Сходу.

Пізніше того ж дня офіційний Тегеран заявив, що готовий вийти з угоди, оскільки вважає масовані удари Ізраїлю по Лівану грубим порушенням умов перемир'я.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранБлизький Схід