ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми не довіряємо іншій стороні": в Ірані розповіли, як вестимуть переговори зі США

20:00 08.04.2026 Ср
2 хв
Для чого Тегерану потрібні переговори з Вашингтоном?
Валерій Ульяненко
"Ми не довіряємо іншій стороні": в Ірані розповіли, як вестимуть переговори зі США Фото: портрет Алі Хаменеї в Тегерані (Getty Images)

Іран буде підходити до мирних переговорів зі США набагато обережніше, ніж до попередніх переговорів, через значний розрив у рівні довіри.

Про це заявив посол Ірану при ООН Алі Бахрейні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не довіряємо іншій стороні. Наші збройні сили зберігають бойову готовність... але водночас ми підемо на переговори, щоб перевірити, наскільки серйозною є інша сторона", - розповів він.

Бахрейні також наголосив, що війна вплине на майбутній правовий режим Ормузької протоки.

Агентство зазначило, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив, що запросив делегації Ірану та США на зустріч в Ісламабаді в п'ятницю, 10 квітня. Вона стане першими офіційними мирними переговорами з початку війни.

Президент Ірану підтвердив участь своєї країни, в той час як США не надали офіційної відповіді.

Reuters нагадало, що попередні переговори в Женеві наприкінці лютого завершилися певним прогресом, але прориву не сталося. Вони мали продовжитись у Відні, перш ніж США та Ізраїль за два дні по тому розпочали операцію в Ірані.

"З цієї причини все зараз є тимчасовим. Навіть домовленості щодо Ормузької протоки є тимчасовими", - підкреслив Бахрейні.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 8 квітня, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Крім того, ЗМІ повідомили, що перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Делегацію США, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.

Зазначимо, Іран повідомив, що вимагатиме оплату у криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку протягом тимчасового перемир’я зі США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Аналітика
