Иран заблокировал Ормузский пролив после массированного удара Израиля по Ливану

Блокада Ормузского пролива

По данным СМИ, хотя ранее в тот же день два нефтяных танкера смогли пройти проливом с разрешения Тегерана, сейчас движение судов полностью прекращено.

Это решение иранской стороны ставит под угрозу недавнее соглашение о прекращении огня между Ираном и США, по которому судоходство в регионе должно было восстановиться для стабилизации мировых цен на энергоносители.

Командующий аэрокосмических сил КСИР генерал Сейед Маджид Мусави отметил неразрывную связь между странами.

"Агрессия против Ливана 0 это агрессия против Ирана", - заявил он, предупредив о подготовке "жесткого ответа".

Масштабный удар по Ливану

Израильские военные осуществили то, что они называют самым большим скоординированным ударом в текущей войне. В течение всего 10 минут было поражено более 100 целей группировки "Хезболла" в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа.

По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате атаки погибли по меньшей мере 112 человек, еще 837 получили ранения.

Представители ЦАХАЛ утверждают, что атаковали командные центры и ракетные установки, обвиняя боевиков в использовании гражданского населения в качестве живого щита.

В свою очередь в "Хезболле" отметили, что дают посредникам шанс обеспечить прекращение огня, однако не считают себя обязанными соблюдать договоренности, поскольку Израиль продолжает атаки.