Іран відкрив Ормузьку протоку

"Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран", - написав Арагчі.

Варто зазначити, що вчора ЗМІ повідомляли, що Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США.

Однак це нібито можливо лише за умови досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.

Фото: інфографіка РБК-Україна

Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп у себе в Truth Social підтвердив, що Ормузька протока повністю відкрита.

"Однак морська блокада (Ірану - ред.) залишиться в повній силі і діятиме виключно щодо Ірану доти, доки наші угоди з Іраном не будуть завершені на 100%!" - звернув увагу він.

За словами американського лідера, процес укладання угод має пройти дуже швидко, оскільки більшість питань уже узгоджені.