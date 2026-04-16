Іран може розблокувати частину Ормузької протоки, але є умова, - Reuters

Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США. Але лише за умови досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.

За даними джерела агентства, Тегеран може бути готовий дозволити суднам використовувати іншу сторону вузької протоки у водах Оману без перешкод з боку Ірану.

Однак ця пропозиція залежить від того, чи буде Вашингтон готовий задовольнити вимоги Тегерана.

Водночас джерело Reuters зазначає, що поки не зрозуміло чи погодиться Іран також розмінувати будь-які міни, які він міг розмістити на цій ділянці води, або чи буде дозволено вільний прохід усім суднам - навіть тим, що пов'язані з Ізраїлем.