Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку

15:19 15.04.2026 Ср
2 хв
За його словами, Китай цьому дуже радий
Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку і Китай нібито цьому дуже радий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на допис Трампа у власній соцмережі Truth Social.

"Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це також заради них - і заради всього світу", - написав Трамп.

За словами американського президента, Китай погодився не постачати зброю Ірану.

"Президент Сі Цзіньпін міцно мене обійме, коли я туди приїду. Ми робимо розумну і дуже плідну співпрацю. Хіба це не краще, ніж воювати? Але пам’ятайте: якщо доведеться, ми дуже добре воюємо, набагато краще за будь-кого іншого", - додав він.

Блокада США Ормузької протоки

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки Сполученими Штатами була введена в понеділок, 13 квітня, за наказом президента Дональда Трампа після зриву переговорів про мир між Вашингтоном та Тегераном.

Трамп пригрозив, що порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано. Американський президент також тоді похизувався, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря", а 158 кораблів Тегерану повністю знищені.

Як відомо, окрім суден, які прямують в Іран чи з нього, Штати також блокують кораблі, що платять Тегерану за прохід Ормузькою протокою.

При цьому союзники США відмовились допомагати Трампу в блокуванні протоки.

Однак китайський танкер Rich Starry, що перебуває під санкціями США, 14 квітня пройшов через Ормузьку протоку. Танкер подолав водний шлях, попри блокаду, встановлену військовими США.

Також РБК-Україна писало, що блокада суден в Ормузькій протоці Сполученими Штатами тягне за собою ризики. Американські військові кораблі у вузькій протоці можуть стати мішенню для ракет та дронів з дуже коротким часом на реакцію.

Крім того, затягування конфлікту посилює внутрішній тиск на Трампа - ціни на бензин можуть залишатися високими, що є політичною проблемою для республіканців перед проміжними виборами.

