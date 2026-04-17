Иран открыл Ормузский пролив

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", - написал Арагчи.

Стоит отметить, что вчера СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.

Однако это якобы возможно лишь при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп у себя в Truth Social подтвердил, что Ормузский пролив полностью открыт.

"Однако морская блокада (Ирана - ред.) останется в полной силе и будет действовать исключительно в отношении Ирана до тех пор, пока наши сделки с Ираном не будут завершены на 100%!" - обратил внимание он.

По словам американского лидера, процесс заключения сделок должен пройти очень быстро, поскольку большинство вопросов уже согласованы.