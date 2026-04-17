Иран сегодня, 17 апреля, открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в соцсети Х.
"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", - написал Арагчи.
Стоит отметить, что вчера СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.
Однако это якобы возможно лишь при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта.
Президент США Дональд Трамп у себя в Truth Social подтвердил, что Ормузский пролив полностью открыт.
"Однако морская блокада (Ирана - ред.) останется в полной силе и будет действовать исключительно в отношении Ирана до тех пор, пока наши сделки с Ираном не будут завершены на 100%!" - обратил внимание он.
По словам американского лидера, процесс заключения сделок должен пройти очень быстро, поскольку большинство вопросов уже согласованы.
Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.
Президент США Дональд Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у американского лидера и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.
Следует отметить, что Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран.
После начала перемирия с США Иран открыл Ормузский пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую осуществил Израиль.
Хотя в СМИ появилась информация, что Иран просто не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.
Добавим, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Стороны не смогли достичь результата - Тегеран отказался от требований американской стороны.
После провала переговоров Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход.
А 15 апреля Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив.