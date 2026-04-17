Иран открыл Ормузский пролив

16:02 17.04.2026 Пт
3 мин
Проход в водах разрешен всем судам
aimg Татьяна Степанова
Иран открыл Ормузский пролив Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)

Иран сегодня, 17 апреля, открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в соцсети Х.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран", - написал Арагчи.

Стоит отметить, что вчера СМИ сообщали, что Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США.

Однако это якобы возможно лишь при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта.

Иран открыл Ормузский пролив

Фото: инфографика РБК-Украина

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп у себя в Truth Social подтвердил, что Ормузский пролив полностью открыт.

"Однако морская блокада (Ирана - ред.) останется в полной силе и будет действовать исключительно в отношении Ирана до тех пор, пока наши сделки с Ираном не будут завершены на 100%!" - обратил внимание он.

По словам американского лидера, процесс заключения сделок должен пройти очень быстро, поскольку большинство вопросов уже согласованы.

Блокировка Ормузского пролива

Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.

Президент США Дональд Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у американского лидера и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.

Следует отметить, что Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран.

После начала перемирия с США Иран открыл Ормузский пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую осуществил Израиль.

Хотя в СМИ появилась информация, что Иран просто не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.

Добавим, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Стороны не смогли достичь результата - Тегеран отказался от требований американской стороны.

После провала переговоров Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход.

А 15 апреля Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив.

Больше по теме:
Иран Ормузский пролив
Новости
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы