Тільки тиск на Росію зупинить регулярні удари по українських містах, - Зеленський

Для досягнення реальної безпеки та завершення війни необхідно посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію. Також потрібно забезпечити Україну достатньою підтримкою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Заклик до посилення тиску на РФ

Глава держави наголосив, що для припинення регулярних російських обстрілів та ударів по українських містах потрібні рішучі консолідовані дії міжнародної спільноти та нарощування обмежень проти країни-агресора.

"Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, світові лідери та партнери мають активізувати всі доступні важелі впливу, зокрема внутрішні далекобійні санкції та економічні обмеження.

"Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", - заявив глава держави.

Ліквідація наслідків удару по Дніпру

Зеленський додав, що наразі у Дніпрі триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу. Внаслідок ворожої атаки із застосуванням безпілотника спалахнула масштабна пожежа у складській будівлі терміналу "Нової пошти", вогонь також охопив розташовані поруч автомобілі.

На місці події безперервно працюють підрозділи ДСНС, які намагаються локалізувати та загасити загоряння. До ліквідації наслідків залучено значні сили та спецтехніку - близько 70 рятувальників, 40 працівників поліції та майже 30 одиниць спеціальної техніки.

Усі профільні служби докладають максимум зусиль для якнайшвидшого приборкання вогню. За наявною інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.