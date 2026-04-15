Бізнес » Енергетика

Іран та США допомогли? Ціни на російську нафту "летять" вгору, - Bloomberg

00:47 15.04.2026 Ср
Скільки у квітні коштує російська нафта?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ціни на російську нафту "летять" вгору (Getty Images)

Ціни на російську нафту у березні та квітні продемонстрували рекордний ріст. Головна причина подорожчання – конфлікт на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що російська нафта марки Urals, що продається в західних портах Росії, у квітні в середньому коштувала 106,30 доларів за барель. Це на 42% більше, ніж у березні, коли ціни також зросли через ескалацію конфлікту між США та Іраном.

Криза на Близькому Сході підняла ціну на Urals значно вище 59 доларів за барель, передбачених у бюджеті Росії на 2026 рік. Середня ціна на нафту Urals у березні зросла до 6191 рубля, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на урядових даних.

Якщо середня ціна на нафту у квітні збережеться на поточному рівні, й обмінний курс залишиться таким же, то ціна на нафту Urals цього місяця зросте приблизно до 8300 рублів, що стане найвищим показником з березня 2022 року.

Попри ріст ціни на нафту, Росія може зіткнутися з труднощами у збільшенні виробництва в найближчій перспективі, враховуючи пошкодження портової та енергетичної інфраструктури.

МЕА оцінило щоденний видобуток сирої нафти в країні в березні лише в 9 млн барелів, що на 230 тисяч барелів менше, ніж роком раніше.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс". Крім того, були повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.

Зазначимо, атаки тривали і в наступні дні - згідно з даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 7 квітня було уражено нафтовий термінал у порту Усть-Луга на Балтійському морі.

Також Через удари РФ тимчасово призупиняла відвантаження нафти через порти Приморськ і Усть-Луга - інфраструктура зазнала пошкоджень, на об’єктах виникали пожежі.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
