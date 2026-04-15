Иран и США помогли? Цены на российскую нефть "летят" вверх, - Bloomberg

00:47 15.04.2026 Ср
Сколько в апреле стоит российская нефть?
aimg Константин Широкун
Иран и США помогли? Цены на российскую нефть "летят" вверх, - Bloomberg Фото: цены на российскую нефть "летят" вверх (Getty Images)

Цены на российскую нефть в марте и апреле продемонстрировали рекордный рост. Главная причина подорожания - конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Атака на Новороссийск сработала: экспорт нефти из РФ упал до минимума за 8 месяцев, - СМИ

Отмечается, что российская нефть марки Urals, продаваемая в западных портах России, в апреле в среднем стоила 106,30 долларов за баррель. Это на 42% больше, чем в марте, когда цены также выросли из-за эскалации конфликта между США и Ираном.

Кризис на Ближнем Востоке поднял цену на Urals значительно выше 59 долларов за баррель, предусмотренных в бюджете России на 2026 год. Средняя цена на нефть Urals в марте выросла до 6191 рубля, согласно расчетам Bloomberg, основанным на правительственных данных.

Если средняя цена на нефть в апреле сохранится на текущем уровне, и обменный курс останется таким же, то цена на нефть Urals в этом месяце вырастет примерно до 8300 рублей, что станет самым высоким показателем с марта 2022 года.

Несмотря на рост цены на нефть, Россия может столкнуться с трудностями в увеличении производства в ближайшей перспективе, учитывая повреждения портовой и энергетической инфраструктуры.

МЭА оценило ежедневную добычу сырой нефти в стране в марте лишь в 9 млн баррелей, что на 230 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, в ночь на 5 апреля дроны ударили по Новороссийску - в сети появлялись видео пожара на терминале "Шесхарис". Кроме того, были сообщения о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.

Отметим, атаки продолжались и в последующие дни - согласно данным Генштаба ВСУ, в ночь на 7 апреля был поражен нефтяной терминал в порту Усть-Луга на Балтийском море.

Также из-за ударов РФ временно приостанавливала отгрузку нефти через порты Приморск и Усть-Луга - инфраструктура получила повреждения, на объектах возникали пожары.

Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА Нафта
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта