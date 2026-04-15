Иран и США помогли? Цены на российскую нефть "летят" вверх, - Bloomberg
Цены на российскую нефть в марте и апреле продемонстрировали рекордный рост. Главная причина подорожания - конфликт на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что российская нефть марки Urals, продаваемая в западных портах России, в апреле в среднем стоила 106,30 долларов за баррель. Это на 42% больше, чем в марте, когда цены также выросли из-за эскалации конфликта между США и Ираном.
Кризис на Ближнем Востоке поднял цену на Urals значительно выше 59 долларов за баррель, предусмотренных в бюджете России на 2026 год. Средняя цена на нефть Urals в марте выросла до 6191 рубля, согласно расчетам Bloomberg, основанным на правительственных данных.
Если средняя цена на нефть в апреле сохранится на текущем уровне, и обменный курс останется таким же, то цена на нефть Urals в этом месяце вырастет примерно до 8300 рублей, что станет самым высоким показателем с марта 2022 года.
Несмотря на рост цены на нефть, Россия может столкнуться с трудностями в увеличении производства в ближайшей перспективе, учитывая повреждения портовой и энергетической инфраструктуры.
МЭА оценило ежедневную добычу сырой нефти в стране в марте лишь в 9 млн баррелей, что на 230 тысяч баррелей меньше, чем годом ранее.
Удары по нефтяной инфраструктуре РФ
Напомним, в ночь на 5 апреля дроны ударили по Новороссийску - в сети появлялись видео пожара на терминале "Шесхарис". Кроме того, были сообщения о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные танкеры.
Отметим, атаки продолжались и в последующие дни - согласно данным Генштаба ВСУ, в ночь на 7 апреля был поражен нефтяной терминал в порту Усть-Луга на Балтийском море.
Также из-за ударов РФ временно приостанавливала отгрузку нефти через порты Приморск и Усть-Луга - инфраструктура получила повреждения, на объектах возникали пожары.