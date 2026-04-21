Іран ще "має зуби", зберігаючи тисячі ракет у бункерах, стверджує розвідка США

За даними генерал-лейтенанта морської піхоти Джеймса Адамса, директор Агентства оборонної розвідки США, союзники уразили сотні цілей, але зброя залишилася. Під час виступу перед Комітетом з питань збройних сил Палати представників Адамс підтвердив, що Іран "зберігає тисячі" ракет та дронів одностороннього застосування.

За словами генерала, Ірану вдалося зберегти боєприпаси, "попри погіршення його можливостей як через виснаження, так і через витрати".

Результати операції за даними Пентагону:

знищено понад 450 сховищ балістичних ракет;

уражено 800 об'єктів для зберігання безпілотників;

повністю ліквідовано промислову базу для виробництва пускових установок.

Проте свіжі дані розвідки свідчать, що радіти зарано й Іран був готовий до такого розвитку подій ховаючи зброю у підземних бункерах, тому "Епічна лють" не спрацювала на 100%. Керівництво Пентагону визнає: поки діє крихке припинення вогню, іранці почали діставати резерви.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Іран буквально викопує свої залишки ракет. Супутникові знімки зафіксували активні земляні роботи на базах, які раніше потрапили під авіаудари. Тегеран намагається відновити боєздатність за будь-яку ціну.

Нова загроза для флоту та Ормузької протоки

Сьогодні, 21 квітня, останній день перемир'я між Штатами та Іраном і Дональд Трамп заявив, що без угоди "почнуть вибухати бомби". Це значить, що може початись нова хвиля ескалації й головною ціллю стануть американські моряки, пише Business Insider.

Зараз Пентагон проводить морську блокаду іранських портів й намагається одночасно розмінувати Ормузьку протоку. У блокаді залучені понад 10 військових кораблів США.

Американський флот залишає Тегеран без нафтових прибутків і це душить економіку країни. Але водночас робить кораблі США вразливими для ракетних атак з узбережжя.

Цього місяця США та партнери вже перехопили близько 1700 іранських цілей. Проте ніхто не знає точно, скільки ще смертоносного металу заховано в іранських підземеллях, підсумовує видання.