ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Протока знову "під замком"? Нафтові танкери розвертаються біля Ормузу

10:10 18.04.2026 Сб
2 хв
Чому найбільша партія нафти застрягла у Перській затоці?
aimg Марія Науменко
Протока знову "під замком"? Нафтові танкери розвертаються біля Ормузу Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Невизначеність навколо Ормузької протоки змушує судновласників змінювати плани: навіть після заяв Тегерана про відкриття судна не поспішають заходити в цей коридор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кілька нафтових танкерів розвернулися в Перській затоці після спроб пройти через Ормузьку протоку. Судновласники та трейдери намагаються з’ясувати, чи справді Іран гарантує безпечний прохід через цей стратегічний маршрут.

Йдеться щонайменше про шість суден, зокрема грецькі та індійські танкери, які рухалися в напрямку Ормузу з районів поблизу Дубая. Усі вони були завантажені нафтою, однак у суботу вранці, 18 квітня, почали змінювати курс.

Частина суден зараз перебуває неподалік іранського острова Кешм, інші - фактично зупинилися. Один із танкерів взагалі перестав передавати сигнал про своє місцезнаходження.

Загалом ці судна перевозять близько 8,3 млн барелів нафти. Їхній транзит міг би стати найбільшим обсягом поставок через протоку за один день з початку війни в регіоні.

Попри заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки, ситуація залишається суперечливою. Зокрема, іранські джерела допускають можливість повторного закриття проходу, якщо блокада з боку США збережеться.

За словами джерел у галузі, судновласники отримували радіопопередження про необхідність погоджувати прохід із іранськими військовими.

Водночас у регіоні фіксують рух і інших суден. Деякі танкери зі скрапленим газом та нафтопродуктами також змінили курс і повернулися в Оманську затоку.

Ситуація навколо судноплавства в Ормузькій протоці загострилася на тлі суперечливих сигналів від сторін конфлікту. Після повідомлень про можливе перемир’я Іран заявив про відкриття протоки для комерційних суден на період 10-денного припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Ця заява одразу вплинула на ринки - ціни на нафту різко знизилися, а марка Brent втратила понад 10% вартості.

Додаткову невизначеність створює позиція президента США Дональда Трампа, який заявив, що морська блокада суден, які прямують до іранських портів, зберігатиметься до укладення ширшої довгострокової угоди. Це означає, що попри формальне відкриття протоки, ризики для судноплавства залишаються високими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Близький Схід НАФТА Індія Греція Сполучені Штати Америки
Новини
Аналітика
