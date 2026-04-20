Трамп попередив про "вибухи численних бомб" у разі завершення перемир'я з Іраном

18:26 20.04.2026 Пн
2 хв
Президент США розповів, що хоче отримати від Ірану на переговорах
aimg Валерій Ульяненко
Трамп попередив про "вибухи численних бомб" у разі завершення перемир'я з Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо перемир'я з Іраном закінчиться у вівторок, 21 квітня, то "почнуть вибухати численні бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PBS.

Читайте також: Переговори зі США знову на паузі? У МЗС Ірану виступили з різкою заявою

Заява американського президента пролунала на тлі того, як делегація США готується до чергового раунду мирних переговорів з Іраном.

"Почнуть вибухати бомби", - відповів Трамп на питання про те, що буде, якщо завтра ввечері закінчиться перемир’я.

Переговори в Ісламабаді

Президент США додав, що іранські представники мають бути на переговорах в Ісламабаді. Він зауважив, що Вашингтон домовлявся про це з Тегераном.

"Вони повинні бути там. Ми домовилися бути там, хоча вони кажуть, що ми цього не робили. Але ні, все було домовлено. І ми побачимо, чи будуть вони там. Якщо їх там не буде, це теж нормально", - сказав Трамп.

За словами американського президента, в результаті переговорів США хочуть отримати від Ірану відмову від ядерної зброї.

"Ми не ведемо переговорів ні про що інше, крім того, що вони не матимуть ядерної зброї. І це досить елементарне, якщо розібратися. Ось і все", - наголосив він.

Переговори між США та Іраном

нагадаємо, напередодні Іран зірвав другий раунд переговорів зі США. Делегація Тегерана не з'явилася на зустріч, пославшись на надмірні вимоги Вашингтона та морську блокаду іранських портів.

За добу до цього Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум із вимогою ухвалити нову угоду, пообіцявши знищити критичну інфраструктуру країни в разі відмови. Він уточнив, що дає Ірану час до завершення переговорів у Пакистані.

Тегеран своєю чергою заявив, що не визнає жодних ультиматумів Вашингтона і не буде передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ядерна зброя
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію