Иран еще "имеет зубы", храня тысячи ракет в бункерах, утверждает разведка США

По данным генерал-лейтенанта морской пехоты Джеймса Адамса, директор Агентства оборонной разведки США, союзники поразили сотни целей, но оружие осталось. Во время выступления перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Адамс подтвердил, что Иран "имеет тысячи" ракет и дронов одностороннего применения.

По словам генерала, Ирану удалось сохранить боеприпасы, "несмотря на ухудшение его возможностей как из-за истощения, так и из-за расходов".

Результаты операции по данным Пентагона:

уничтожено более 450 хранилищ баллистических ракет;

поражено 800 объектов для хранения беспилотников;

полностью ликвидирована промышленная база для производства пусковых установок.

Однако свежие данные разведки свидетельствуют, что радоваться рано и Иран был готов к такому развитию событий пряча оружие в подземных бункерах, поэтому "Эпическая ярость" не сработала на 100%. Руководство Пентагона признает: пока действует хрупкое прекращение огня, иранцы начали доставать резервы.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Иран буквально выкапывает свои остатки ракет. Спутниковые снимки зафиксировали активные земляные работы на базах, которые ранее попали под авиаудары. Тегеран пытается восстановить боеспособность любой ценой.

Новая угроза для флота и Ормузского пролива

Сегодня, 21 апреля, последний день перемирия между Штатами и Ираном и Дональд Трамп заявил, что без соглашения "начнут взрываться бомбы". Это значит, что может начаться новая волна эскалации и главной целью станут американские моряки, пишет Business Insider.

Сейчас Пентагон проводит морскую блокаду иранских портов и пытается одновременно разминировать Ормузский пролив. В блокаде задействованы более 10 военных кораблей США.

Американский флот оставляет Тегеран без нефтяных доходов и это душит экономику страны. Но в то же время делает корабли США уязвимыми для ракетных атак с побережья.

В этом месяце США и партнеры уже перехватили около 1700 иранских целей. Однако никто не знает точно, сколько еще смертоносного металла спрятано в иранских подземельях, заключает издание.