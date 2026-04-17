Британія та Франція готують місію в Ормузькій протоці, але Трамп сказав "триматись подалі"

19:59 17.04.2026 Пт
Президент США знову назвав союзників по НАТО "паперовим тигром"
Британія та Франція готують місію в Ормузькій протоці, але Трамп сказав "триматись подалі" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Франція та Британія готові розгорнути військову місію в Ормузькій протоці з метою "захисту свободи судноплавства". Водночас президент США сказав союзникам по НАТО "триматись подалі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зазначив, що оборонна місія буде спрямована на розмінування та захист судноплавства в районі Ормузької протоки.

"Весь світ має побачити тут рішення", - повторив він слова французького президента Еммануеля Макрона.

Стармер додав, що відновлення роботи цього водного шляху має ґрунтуватися на "тривалій та реалістичній пропозиції.

"Ми маємо вжити заходів, щоб знову забезпечити вільний потік глобальної енергії та торгівлі, щоб знизити ціни для працюючих людей. Наші громадяни мають побачити повернення до миру та стабільності, і ми зробимо все від нас залежне", - наголосив британський прем'єр.

Трамп каже "триматись подалі"

Попри заяви Стармера та Макрона про військову місію з охорони судноплавства в Ормузькій протоці, Дональд Трамп відхилив будь-які пропозиції допомоги від своїх союзників по НАТО.

"Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці завершилася, я отримав дзвінок від НАТО з питанням, чи не потрібна нам допомога. Я сказав їм триматись подалі, хіба що вони хочуть просто заправити свої кораблі нафтою", - заявив президент США.

Трамп зазначив, що союзники по НАТО "виявилися ні на що не придатними", коли були потрібні, і назвав їх "паперовим тигром".

Блокування Ормузької протоки

Нагадаємо, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Це спровокувало масштабну кризу з нафтою у всьому світі, яка спричинила подорождання пального.

Президент США Дональд Трамп навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в американського лідера і подальші заяви про вихід із НАТО.

Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Він заявив, що американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.

Зазначимо, 15 квітня Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку. Сьогодні, 17 квітня, Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на час припинення вогню в Лівані.

Чи обваляться ціни на АЗС в Україні після заяви Ірану: прогноз експерта
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
