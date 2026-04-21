Трамп відправив Венса на переговори з Іраном попри відмову Тегерану, - NYP
Дональд Трамп відправив віцепрезидента Джей Ді Венса до Пакистану для термінових переговорів щодо іранського конфлікту. Делегація має відправитись на місце вже за кілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію New York Post.
Окрім віцепрезидента в команду з переговорів входитимуть зять Трампа Джаред Кушнер та спецпосланець Стівен Віткофф. Планується, що наступний раунд переговорів відбудеться вже у середу.
"Вони зараз туди прямують", – сказав Трамп журналістам
В основі переговорів, за словами Трампа, лежить одна неодмінна вимога: Іран повинен відмовитися від будь-яких прагнень до ядерної зброї.
"Позбудьтеся їхньої ядерної зброї. Це дуже просто", – сказав він. "Ядерної зброї не буде".
Яка позиція Ірану щодо переговорів та збагаченого урану
В Тегерані відкидають швидку зустріч з американцями. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив журналістам, що його країна не планує брати участь у потенційних зустрічах у Пакистані.
За даними напівофіційного Іранського студентського інформаційного агентства (ISNA), Тегеран все ж вивчає пропозицію США. Цей документ передав командувач армії Пакистану. Подробиці угоди поки не розголошуються.
В будь-якому разі, попри заяви президента США про готовність Ірану передати Штатам збагачений уран в Тегерані все спростовують.
"На жодному етапі поточних чи попередніх переговорів не порушувалося питання передачі іранських запасів збагаченого урану Сполученим Штатам чи будь-якій іншій країні, і принципово, цей варіант не стоїть на порядку денному Ісламської Республіки Іран", - наголосив Багаї.
Яка ситуація навколо Ірану зараз
Після оголошення про небажання Ірану брати участь у другому раунді переговорів ціни на нафту та газ різко зросли. Нафта Brent підскочила на 7,9%, а ціна на європейський газ збільшилась на 11%.
Тим часом флот США атакував й захопив судно під прапором Ірану. Вантажний корабель спробував "прорвати" блокаду США в Оманській затоці.
Сам Трамп заявив, що після закінчення перемир'я з Іраном 21 квітня, "почнуть вибухати бомби". Лідер США заявив, що "вкрай малоймовірно", що він продовжить двотижневе перемир’я з Іраном, якщо до його закінчення не буде досягнуто угоди.