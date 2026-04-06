Іран повідомив про загибель глави розвідки КВІР

Зазначається, що Хадемі загинув у результаті "американо-сіоністської терористичної атаки" сьогодні на світанку. Його охарактеризували як "авторитетного та освіченого" керівника розвідувального відомства.

Також повідомляється, що Хадемі майже 50 років служив у розвідувальних і контррозвідувальних структурах корпусу, обіймаючи керівні посади на різних рівнях. Раніше він очолював організацію захисту інформації Міністерства оборони та відомство КВІР із "захисту інформації".

Хадемі було призначено головою розвідки іранського КВІР 20 червня минулого року замість Мохаммада Каземі, який загинув під час ізраїльського удару.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у ЗМІ з'явилась інформація про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Моджтабі Хаменеї.

Як писали ЗМІ, Хаменеї молодший дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, але отримав поранення.

Також була інформація, що його таємно додали в Москву, оскільки йому була потрібна операція після атаки США та Ізраїлю. Стверджується, що він нібито проходить лікування в одній із резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.