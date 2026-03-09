Прибрати нового лідера Ірану: Трамп припустив ліквідацію Хаменеї та назвав умову

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає ліквідацію нового Верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї за однієї умови.

Зокрема, американський лідер заявив, що ліквідація Хаменеї може відбутися, якщо він не захоче поступитися вимогам США. Зокрема, припинити розробку ядерної програми Іраном.

Білий дім відмовився від коментарів, проте Трамп заявив New York Post, що він "не задоволений" обранням Хаменеї на посаду голови Ірану, хоча раніше назвав його "неприйнятним".

Позиція Трампа щодо зміни іранської влади

Нагадаємо, раніше Трамп критично відгукнувся про Можтабу Хаменеї. Президент США назвав сина покійного аятоли "некомпетентним" і висловив готовність "допомогти" іранському народу обрати гідного керівника.

Крім того, американський лідер наголосив, що майбутній наступник має отримати схвалення Білого дому, інакше його правління не буде тривалим.

Також Вашингтон офіційно підтвердив, що стратегічною метою США є повна зміна керівництва в Ірані та демонтаж чинного теократичного режиму.

Новий лідер Ірану

Нагадаємо, вчора, 8 березня, держЗМІ Ірану повідомили про призначення нового верховного лідера країни. Ним став Моджтаба Хаменеї - син аятоли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок американсько-ізраїльських ударів.