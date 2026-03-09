ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Прибрати нового лідера Ірану: Трамп припустив ліквідацію Хаменеї та назвав умову

22:07 09.03.2026 Пн
2 хв
Президент США незадоволений Хаменеї вже на другий день після його обрання
aimg Валерій Ульяненко
Прибрати нового лідера Ірану: Трамп припустив ліквідацію Хаменеї та назвав умову Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає ліквідацію нового Верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal та New York Post.

Читайте також: Заміна Хаменеї. В Ірані обрали нового лідера, якого Ізраїль уже "взяв на приціл"

Зокрема, американський лідер заявив, що ліквідація Хаменеї може відбутися, якщо він не захоче поступитися вимогам США. Зокрема, припинити розробку ядерної програми Іраном.

Білий дім відмовився від коментарів, проте Трамп заявив New York Post, що він "не задоволений" обранням Хаменеї на посаду голови Ірану, хоча раніше назвав його "неприйнятним".

Позиція Трампа щодо зміни іранської влади

Нагадаємо, раніше Трамп критично відгукнувся про Можтабу Хаменеї. Президент США назвав сина покійного аятоли "некомпетентним" і висловив готовність "допомогти" іранському народу обрати гідного керівника.

Крім того, американський лідер наголосив, що майбутній наступник має отримати схвалення Білого дому, інакше його правління не буде тривалим.

Також Вашингтон офіційно підтвердив, що стратегічною метою США є повна зміна керівництва в Ірані та демонтаж чинного теократичного режиму.

Новий лідер Ірану

Нагадаємо, вчора, 8 березня, держЗМІ Ірану повідомили про призначення нового верховного лідера країни. Ним став Моджтаба Хаменеї - син аятоли Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого внаслідок американсько-ізраїльських ударів.

РБК-Україна з посиланням на джерела раніше писало, що прихід Моджтаби може змінити баланс впливу в іранській еліті, оскільки його призначення посилює позиції силових структур і послаблює інші групи впливу.

Новий лідер вважається ультраконсерватором і виступає за посилення підтримки терористичних угруповань у регіоні, а також за жорстке придушення протестів усередині країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім
Аналітика
Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Стрибок в політику? Чи готується Залужний до виборів і що у нього із Зеленським