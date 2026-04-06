Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР

Отмечается, что Хадеми погиб в результате "американо-сионистской террористической атаки" сегодня на рассвете. Его охарактеризовали как "авторитетного и образованного" руководителя разведывательного ведомства.

Также сообщается, что Хадеми почти 50 лет служил в разведывательных и контрразведывательных структурах корпуса, занимая руководящие должности на разных уровнях. Ранее он возглавлял организацию защиты информации Министерства обороны и ведомство КСИР по "защите информации".

Хадеми был назначен главой разведки иранского КСИР 20 июня прошлого года вместо Мохаммада Каземи, который погиб во время израильского удара.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в СМИ появилась информация о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Моджтаби Хаменеи.

Как писали СМИ, Хаменеи младший чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, но получил ранения.

Также была информация, что его тайно добавили в Москву, поскольку ему была нужна операция после атаки США и Израиля. Утверждается, что он якобы проходит лечение в одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина.