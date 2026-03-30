Живий чи ні? Трамп відкрив деталі про стан верховного лідера Ірану
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дістав серйозні поранення внаслідок авіаударів.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі New York Post заявив президент США Дональд Трамп.
За словами американського лідера, в Ірані відбулася повна зміна режиму.
"Колишня влада пішла, і тепер ми маємо справу з абсолютно новими людьми. І поки що вони поводяться набагато розумніше", - додав він.
Окремо президент вказав на невизначеність у контексті стану здоров'я нового верховного лідера Ірану, який не з'являвся на публіці з моменту початку американо-ізраїльської операції.
"Ніхто про нього не чув. Він дуже серйозно поранений", - сказав Трамп.
У відповідь на запитання про те, чи живий Моджтаба Хаменеї, американський лідер заявив, що США про це не знають.
"Думаємо, найімовірніше так, але він у вкрай важкому стані", - додав він.
Чутки навколо статків Хаменеї
Нагадаємо, Моджтаба Хаменеї став верховним лідером Ірану після того, як його батька Алі Хаменеї ліквідували Ізраїль і США.
Примітно, що він з 28 лютого - дати початку війни проти Ірану - не виходив на публіку. При цьому іранські ЗМІ публікували кілька його заяв без відео- та аудіозаписів. Відомо, що Моджтаба Хаменеї також був поранений унаслідок удару по іранській території.
Представник Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні нещодавно розповів про те, що Хаменеї не з'являється на публіці нібито через дотримання заходів безпеки.